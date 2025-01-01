Меню
Тэмми Бланчард
Награды
Награды и номинации Тэмми Бланчард
Tammy Blanchard
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тэмми Бланчард
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
