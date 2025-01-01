Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы»

Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь

«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так

Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться

Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут

В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы

«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов