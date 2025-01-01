Меню
Киноафиша Персоны Доминик Кьянезе Награды

Награды и номинации Доминик Кьянезе

Dominic Chianese
Награды и номинации Доминик Кьянезе
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
