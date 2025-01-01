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Антонелла Понциани
Antonella Ponziani
Киноафиша
Персоны
Антонелла Понциани
Антонелла Понциани
Antonella Ponziani
Дата рождения
29 февраля 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Рим, Италия
Популярные фильмы
7.2
Счастливые дни
(2023)
6.7
Интервью
(1987)
Фильмография Антонелла Понциани
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Фантастика
Год
Все
2023
1987
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.2
Счастливые дни
Giorni Felici
драма
2023, Италия
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6.7
Интервью
Intervista
драма, фантастика, биография, комедия
1987, Италия
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