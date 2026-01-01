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Кэрри Отис
Carré Otis
Киноафиша
Персоны
Кэрри Отис
Кэрри Отис
Carré Otis
Дата рождения
28 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Рост
177 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
4.5
Дикая орхидея
(1990)
Фильмография Кэрри Отис
4.5
Дикая орхидея
Wild Orchid
мелодрама, драма
1990, США
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Новости личной жизни Кэрри Отис
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