Персоны
Скотт МакГихи
Награды
Награды и номинации Скотт МакГихи
Scott McGehee
О персоне
Фильмография
Награды
Сандэнс 2001
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Сандэнс 1994
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Премия "Платформа"
Номинант
Премия "Платформа"
Номинант
