Пайпер Лори
Награды
Награды и номинации Пайпер Лори
Piper Laurie
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пайпер Лори
Оскар 1987
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1977
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1962
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1959
Best Single Performance by an Actress
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Actress - Best Single Performance - Lead or Support
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actress
Номинант
