Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Том Кортни
Награды
Награды и номинации Тома Кортни
Tom Courtenay
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Тома Кортни
Оскар 1984
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1966
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1964
Лучший актер
Победитель
Берлинале 2015
Лучший актер
Победитель
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667