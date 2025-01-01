Меню
Персоны
Дон Скардино
Награды и номинации Дона Скардино
Don Scardino
Награды и номинации Дона Скардино
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
