Эд Бегли
Награды
Награды и номинации Эд Бегли
Ed Begley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эд Бегли
Оскар 1963
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1963
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor in a Supporting Role
Номинант
