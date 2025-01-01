Уже в первые 5 минут понятно, что выключить не сможете: 3 детективных сериала с крутой интригой прямо в пилотной серии

После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить

Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

Новый триллер с Ребеккой Фергюсон продолжает лидировать на стриминге — в России у фильма рейтинг всего лишь 6.5

Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill

Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза

Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)