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Фильмография
Нил Мэффин
Neil Maffin
Киноафиша
Персоны
Нил Мэффин
Нил Мэффин
Neil Maffin
Дата рождения
17 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Индиана, США
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
13-й воин
(1999)
Фильмография Нил Мэффин
7
13-й воин
The 13th Warrior
приключения, боевик
1999, США
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