Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роберт Уайз
Награды
Награды и номинации Роберт Уайз
Robert Wise
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Роберт Уайз
Оскар 1967
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1966
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1962
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1959
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1942
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1949
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучший режиссёр
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко
Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667