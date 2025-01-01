«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?

«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко

Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году

«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»

За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин