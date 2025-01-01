Меню
Ральф Беллами
Награды
Награды и номинации Ральф Беллами
Ralph Bellamy
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ральф Беллами
Оскар 1987
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1938
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor - Single Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1984
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
