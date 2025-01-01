Меню
Ralph Bellamy
Оскар 1987 Оскар 1987
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1938 Оскар 1938
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor - Single Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1984 Премия Гильдии киноактеров США 1984
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
