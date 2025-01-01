Меню
Награды

Награды и номинации Мэри Стюарт Мастерсон

Mary Stuart Masterson
Награды и номинации Мэри Стюарт Мастерсон
Золотая малина 2024 Золотая малина 2024
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best On-Screen Duo
Номинант
