Персоны
Джеймс Стюарт
Награды
Награды и номинации Джеймс Стюарт
James Stewart
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймс Стюарт
Оскар 1985
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1941
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1960
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1951
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1947
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1940
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1965
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1959
Лучший актер
Победитель
Берлинале 1982
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1969
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1962
Лучший актер
Победитель
