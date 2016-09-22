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Константин Максимов
Константин Максимов
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Константина Максимова
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Фильмография Константина Максимова
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.0
Запрещенная реальность
военный, боевик
2008, Россия
3.0
Тайна зеленого бора
семейный
1960, СССР
5.0
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В Подмосковье стартовали съёмки фильма «Танкисты»
15 сентября в Московской области авторы фильма «Маргарита Назарова» начали съёмки военно-исторической драмы «Танкисты», которая повествует о храбрости и чести, преданности и
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22 сентября 2016 11:23
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