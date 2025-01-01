Меню
Персоны
Сергей Дворцевой
Sergey Dvortsevoy
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Сергея Дворцевого
Каннский кинофестиваль 2008
Молодежная премия
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Послание к Человеку 1998
Премия Золотой Кентавр
Победитель
