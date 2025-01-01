Меню
Сандрин Боннэр
Награды
Награды и номинации Сандрин Боннэр
Sandrine Bonnaire
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Сандрин Боннэр
Каннский кинофестиваль 2008
Премия Франции в области культуры
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
