Награды и номинации Сандрин Боннэр

Sandrine Bonnaire
Каннский кинофестиваль 2008 Каннский кинофестиваль 2008
Премия Франции в области культуры
Победитель
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995 Венецианский кинофестиваль 1995
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
