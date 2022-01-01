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Билли Гарделл
Билли Гарделл
Billy Gardell
О персоне
Фильмография
Билли Гарделл
Billy Gardell
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Дата рождения
20 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Суиссвейл, Питтсбург, Пенсильвания, США
Рост
180 см
Биография Билли Гарделла
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Фильмография Билли Гарделла
Война динозавров
драма, боевик, фэнтези
2007, Корея / США
5.0
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