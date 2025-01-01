Меню
Персоны
Каталина Сандино Морено
Награды
Награды и номинации Каталины Сандино Морено
Catalina Sandino Moreno
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Каталины Сандино Морено
Оскар 2005
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 2004
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
