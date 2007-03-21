Евгений Васильев

Евгений Иванович Васильев — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Родился 31 января 1927 года в Клинском уезде Московской губернии. Умер 21 марта 2007 года.
Васильев внёс значительный вклад в развитие отечественного кино как многогранный творец — он работал и за камерой, и над сценарием, и в режиссёрском кресле. Его фильмы отличались выразительным визуальным стилем и вниманием к человеческим историям, а творческий почерк режиссёра нашёл отклик у широкой аудитории и критиков.