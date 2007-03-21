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Евгений Васильев Evgeny Vasiliev
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Евгений Васильев

Evgeny Vasiliev

Дата рождения
31 января 1927
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
21 марта 2007
Место рождения
Московская губерния, РСФСР

Биография Евгения Васильева

Евгений Иванович Васильев — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Родился 31 января 1927 года в Клинском уезде Московской губернии. Умер 21 марта 2007 года.

Васильев внёс значительный вклад в развитие отечественного кино как многогранный творец — он работал и за камерой, и над сценарием, и в режиссёрском кресле. Его фильмы отличались выразительным визуальным стилем и вниманием к человеческим историям, а творческий почерк режиссёра нашёл отклик у широкой аудитории и критиков.

Популярные фильмы

Во бору брусника 7.7
Во бору брусника (1988)
Прощание славянки 7.0
Прощание славянки (1985)
Тактика бега на длинную дистанцию 6.6
Тактика бега на длинную дистанцию (1978)

Фильмография Евгения Васильева

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Сценарист 1 Режиссер 5
Во бору брусника 7.7
Во бору брусника Во бору брусника
драма 1988, СССР
Прощание славянки 7
Прощание славянки Slav's Farewell
драма 1985, СССР
Онлайн
Чрезвычайные обстоятельства 4.6
Чрезвычайные обстоятельства Chrezvychaynye obstoyatelstva
драма 1980, СССР
Тактика бега на длинную дистанцию 6.6
Тактика бега на длинную дистанцию Taktika bega na dlinnuyu distantsiyu
драма, военный 1978, СССР
Веришь, не веришь 5.8
Веришь, не веришь Verish, ne verish
мелодрама 1971, СССР
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