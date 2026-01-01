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Нтаре Мвине
Ntare Mwine
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Нтаре Мвине
Нтаре Мвине
Ntare Mwine
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Хэмпшир, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Нтаре Мвине
Родился в 1967 году. Нью-Хэмпшир, США.
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