Роман Качанов
Награды
Награды и номинации Роман Качанов
Roman Kachanov
Награды и номинации Роман Качанов
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
