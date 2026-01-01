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Фильмография
Макс Браун
Max Brown
Киноафиша
Персоны
Макс Браун
Макс Браун
Max Brown
Дата рождения
10 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Илкли, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Макса Брауна
Родился 10 февраля 1981 года. Илкли, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.5
Война Фойла
(2002)
8.2
Тюдоры
(2007)
8.1
Призраки
(2002)
Фильмография Макса Брауна
4.5
Тайны моей сестры
My Sister's Bones
триллер
2026, Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Нолли
драма, мини-сериал
2023, Великобритания
7.1
Тайны сестры Бонифации
драма
2022, Великобритания
6.6
Безропотно во тьму
That Good Night
драма
2017, Великобритания / Португалия
Рецензия
7.5
Члены королевской семьи
драма
2015, США
7.4
Агент Картер
боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.5
Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика, мини-сериал
2015, Великобритания/США
7.4
Сонная Лощина
драма, детектив, мистика
2013, США
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