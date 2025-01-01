Меню
Киноафиша Персоны Тосиро Мифунэ Награды

Toshiro Mifune
Награды и номинации Тосиро Мифунэ
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965 Венецианский кинофестиваль 1965
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1961 Венецианский кинофестиваль 1961
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
