Персоны
Тосиро Мифунэ
Награды
Награды и номинации Тосиро Мифунэ
Toshiro Mifune
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Тосиро Мифунэ
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1961
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
