Шелли Дюваль
Награды и номинации Шелли Дюваль
Shelley Duvall
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Каннский кинофестиваль 1977
Лучшая актриса
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая женская роль
Номинант
