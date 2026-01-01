Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Кристина Янда
Награды
Награды и номинации Кристина Янда
Krystyna Janda
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кристина Янда
Каннский кинофестиваль 1990
Лучшая актриса
Победитель
Сандэнс 2019
Актерское мастерство
Победитель
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