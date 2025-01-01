Меню
Барбет Шредер
Награды
Награды и номинации Барбета Шредера
Barbet Schroeder
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Барбета Шредера
Оскар 1991
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучший режиссёр
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Golden Lion
Номинант
