Аарон Ластиг
Aaron Lustig
Аарон Ластиг
Аарон Ластиг
Aaron Lustig
Дата рождения
17 сентября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Рочестер, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Здесь курят
(2006)
6.8
Если бы эти стены могли говорить
(1996)
6.6
Лос-Анджелесская история
(1991)
7.1
Здесь курят
Thank you for smoking
комедия
2006, США
6.8
Если бы эти стены могли говорить
If These Walls Could Talk
драма
1996, США
6.6
Лос-Анджелесская история
L.A. Story
фантастика, комедия, драма, мелодрама
1991, США
