Анук Эме
Награды
Награды и номинации Анук Эме
Anouk Aimée
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1967
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
Берлинале 2003
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
