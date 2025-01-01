Меню
Награды и номинации Анук Эме

Anouk Aimée
Награды и номинации Анук Эме
Оскар 1967 Оскар 1967
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980 Каннский кинофестиваль 1980
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
Берлинале 2003 Берлинале 2003
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
