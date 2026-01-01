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Скоро в прокате «Бегущая»
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Синди Уильямс
Награды
Награды и номинации Синди Уильямс
Cindy Williams
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Синди Уильямс
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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