Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Ирина Бьеркланд
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Награды и номинации Ирина Бьеркланд
Irina Björklund
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Награды
Награды и номинации Ирина Бьеркланд
Берлинале 2004
EFP Падающая звезда
Победитель
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
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С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
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Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
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