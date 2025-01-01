Меню
Корбин Бернсен
Награды
Награды и номинации Корбина Бернсена
Corbin Bernsen
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
