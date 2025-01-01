Меню
Награды и номинации Корбина Бернсена

Corbin Bernsen
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
