Персоны
Уэнди Малик
Награды
Награды и номинации Уэнди Малик
Wendie Malick
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Уэнди Малик
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
