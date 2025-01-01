Меню
Эрика Кристенсен
Награды
Награды и номинации Эрики Кристенсен
Erika Christensen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эрики Кристенсен
MTV Movie & TV Awards 2001
Breakthrough Female Performance
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель


