Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Стив Бокс
Награды
Награды и номинации Стив Бокс
Steve Box
О персоне
Награды
Награды и номинации Стив Бокс
Оскар 2006
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Feature Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить