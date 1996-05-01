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Фильмография
Эриел Гэйд
Ariel Gade
Киноафиша
Персоны
Эриел Гэйд
Эриел Гэйд
Ariel Gade
Дата рождения
1 мая 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Сан-Хосе, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.2
Темная вода
(2005)
5.5
Чужие против Хищника. Реквием
(2007)
5.3
Зов дикой природы
(2009)
Фильмография Эриел Гэйд
5.3
Зов дикой природы
Call of the Wild
приключения, драма, семейный
2009, США
Смотреть трейлер
5.5
Чужие против Хищника. Реквием
Aliens vs. Predator: Requiem
фантастика, ужасы, боевик
2007, США
Смотреть трейлер
6.2
Темная вода
Dark Water
триллер, драма
2005, США
Рецензия
4.8
Черная зависть
Envy
комедия
2004, США / Австралия
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