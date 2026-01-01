Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алексей Анисимов
Alexei Anisimov
Актерское амплуа
Фантастический герой, Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Первые на луне
(2005)
6.1
Только вдвоем
(1976)
