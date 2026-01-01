Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мишель Бирн
Michel Byrne
Киноафиша
Персоны
Мишель Бирн
Мишель Бирн
Michel Byrne
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Мое лето любви
(2004)
Фильмография Мишель Бирн
6.3
Мое лето любви
My Summer of Love
драма
2004, Великобритания
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