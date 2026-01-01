Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Персоны
Лукино Висконти
Награды
Награды и номинации Лукино Висконти
Luchino Visconti
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лукино Висконти
Оскар 1970
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971
Премия к 25-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1963
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1960
Special Jury Prize
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1957
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
International Award
Победитель
Grand International Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1967
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Golden Lion
Номинант
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