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Николас Грейс
Nicholas Grace
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Персоны
Николас Грейс
Николас Грейс
Nicholas Grace
Дата рождения
21 ноября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Уэст-Кирби, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Убивая Еву
(2018)
7.8
Байки из склепа
(1989)
6.5
Последний танец Саломеи
(1988)
Фильмография Николас Грейс
8.1
Убивая Еву
драма, криминал, триллер
2018, США
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ИНН 7722742614
4.4
Ужин с Бэнкси
Banksy's Coming For Dinner
документальный
2009, Великобритания
6.2
Золотая чаша
The Golden Bowl
драма, мелодрама
2000, США / Франция / Великобритания
6.3
Том и Вив
Tom & Viv
биография, драма
1994, США / Великобритания
7.8
Байки из склепа
комедия, фэнтези, ужасы
1989, США
6.5
Последний танец Саломеи
Salome`s Last Dance
драма, комедия, биография
1988, Великобритания
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