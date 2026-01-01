Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мигель Эрмосо
Miguel Hermoso
Мигель Эрмосо
Miguel Hermoso
Дата рождения
8 июня 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
5.4
Божественный свет
(2003)
Фильмография Мигель Эрмосо
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2003
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
5.4
Божественный свет
Luz prodigiosa, La
драма
2003, Испания
