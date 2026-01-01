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Скоро в прокате «Драйв»
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Максим Коростышевский
Награды
Награды и номинации Максим Коростышевский
Maxim Korostyshevsky
О персоне
Награды
Награды и номинации Максим Коростышевский
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Полнометражный фильм
Номинант
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
Ковры — прошлый век и колхоз: на осень и зиму лучше выбрать 3 покрытия — тёплые, стильные и без вечной пыли
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
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