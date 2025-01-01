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Джон Скерти
Джон Скерти John Scurti
Киноафиша Персоны Джон Скерти

Джон Скерти

John Scurti

Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Нортпорт, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Карточный домик 8.3
Карточный домик (2013)
Война миров 7.1
Война миров (2005)
Спаси меня 0.0
Спаси меня (2004)

Фильмография Джон Скерти

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актер 3 Сценарист 1
Карточный домик 8.3
Карточный домик
драма, триллер 2013, США
Война миров 7.1
Война миров War Of The Worlds
триллер, фантастика, драма 2005, США
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Спаси меня
Спаси меня
драма, комедия 2004, США
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