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Фильмография
Джон Скерти
John Scurti
Киноафиша
Персоны
Джон Скерти
Джон Скерти
John Scurti
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Нортпорт, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.3
Карточный домик
(2013)
7.1
Война миров
(2005)
0.0
Спаси меня
(2004)
Фильмография Джон Скерти
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Фантастика
Год
Все
2013
2005
2004
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Сценарист
1
8.3
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
7.1
Война миров
War Of The Worlds
триллер, фантастика, драма
2005, США
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Рецензия
Спаси меня
драма, комедия
2004, США
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