Марджи Кларк Margi Clarke
Марджи Кларк

Margi Clarke

Дата рождения
1 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Я нанял убийцу по контракту 6.6
Я нанял убийцу по контракту (1990)

Фильмография Марджи Кларк

Жанр
Год
Я нанял убийцу по контракту 6.6
Я нанял убийцу по контракту I Hired a Contract Killer
драма, комедия 1990, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
