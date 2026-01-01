Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марджи Кларк
Margi Clarke
Персоны
Марджи Кларк
Марджи Кларк
Margi Clarke
Дата рождения
1 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Я нанял убийцу по контракту
(1990)
Фильмография Марджи Кларк
6.6
Я нанял убийцу по контракту
I Hired a Contract Killer
драма, комедия
1990, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
