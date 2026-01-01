Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Энн Бэнкрофт
Награды
Награды и номинации Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энн Бэнкрофт
Оскар 1963
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1986
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1978
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1968
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1965
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Variety or Musical Program - Variety and Popular Music
Победитель
Outstanding Variety or Musical Program - Variety and Popular Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
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