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Ютака Хонда Yutaka Honda
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Ютака Хонда

Yutaka Honda

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Интимный дневник 5.4
Интимный дневник (1996)

Фильмография Ютака Хонда

Интимный дневник 5.4
Интимный дневник The Pillow Book
драма, мелодрама 1996, Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
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