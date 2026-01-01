Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ютака Хонда
Yutaka Honda
Киноафиша
Персоны
Ютака Хонда
Ютака Хонда
Yutaka Honda
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
5.4
Интимный дневник
(1996)
Фильмография Ютака Хонда
5.4
Интимный дневник
The Pillow Book
драма, мелодрама
1996, Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
Показать еще
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить