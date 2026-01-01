Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мигель Альбаладехо
Miguel Albaladejo
Киноафиша
Персоны
Мигель Альбаладехо
Мигель Альбаладехо
Miguel Albaladejo
Дата рождения
20 августа 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Популярные фильмы
5.9
Десять дней без любви
(2001)
Фильмография Мигель Альбаладехо
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2001
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
5.9
Десять дней без любви
Cielo abierto, El
мелодрама, комедия, драма
2001, Испания
