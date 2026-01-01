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Фильмография
Шантал Дарджет
Chantal Darget
Киноафиша
Персоны
Шантал Дарджет
Шантал Дарджет
Chantal Darget
Дата рождения
22 мая 1934
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
6 июля 1988
Место рождения
Тур, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Банда аутсайдеров
(1964)
Фильмография Шантал Дарджет
6.8
Банда аутсайдеров
Band of Outsiders / Bande à part
драма
1964, Франция
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