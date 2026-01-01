Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Линдси Стоддарт
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Награды и номинации Линдси Стоддарт
Lindsey Stoddart
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Награды и номинации Линдси Стоддарт
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая анимационная программа
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая анимационная программа
Номинант
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
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