Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма

Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»

После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома

«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?

Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом

Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком

«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка